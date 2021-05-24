Шевченко вызвал к себе и сказал, что на этом жизнь не заканчивается: Буяльский о травме

Виталий Буяльский пропустит Евро-2020. Накануне он рассказал о самочувствии и работе в лагере национальной команды.

"Травма, как врачи говорят, не сильно тяжелая, но в таком месте, что часто идет нагрузка на ногу. Поэтому нужно внимательно смотреть. Процедуры делаю: магнит, гель. И покой. Да, трещина. Это было после кубкового матча с Зарей. Был удар, игровой момент. Неважно, кто ударил. Я почувствовал резкую боль, но потом начал бегать, вроде разбегался, думал, что обычная гематома, пройдет. Доиграл нормально, потом приехал в сборную, тренировался, но под конец занятия начинало болеть. Я еще потерпел три дня, а на четвертый еще сильнее начало болеть. Я сказал врачу, чтобы сделали обследование. Когда сделал первый раз КТ, сразу увидели, но я не поверил. Попросил сделать еще МРТ. На второй раз уже поверил, что такое может быть", – рассказывает Виталий.

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Полузащитник рассказал, что накануне возвращения домой пообщался с Андреем Шевченко: "Андрей Николаевич вызвал к себе, поговорили с ним. Он сказал, что на этом жизнь не заканчивается. Но я сам понимаю, что таких шансов, может, и не будет. Однако будем надеяться, что все наладится".

Футболист по-философски относится к ситуации с травмой. "Говорят, что я стану сильнее. Думаю, это неправда. Все равно ты разочаровываешься где-то в глубине души, думаешь, что вот был шанс, но так сложилось. Но ничего. В клубе меня поддержали и врач, и руководство. Я и не расстраиваюсь сильно. Если я буду думать, что это был последний мой шанс, тогда нет смысла вообще играть в футбол. Не сильно сейчас люблю поднимать эту тему по поводу сборной, хочу немного отвлечься", – говорит футболист.

"Каждому из ребят и Андрею Николаевичу говорил, что верю, что они выйдут из группы и пройдут дальше. Поэтому поддерживаю их и хочу пожелать только удачи и всего наилучшего", – резюмировал Буяльский.