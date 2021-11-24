Шевченко сможет вытащить Дженоа, – наставник Шахтера Де Дзерби верит в украинского тренера

Дженоа, которую возглавивил Андрей Шевченко, в таблице Серии А находится в зоне вылета. Дебютный матч удачным не показался – Рома Моуринью победила "грифонов" со счетом 2:0.

Главная задача Шевченко на текущий сезон – сохранить прописку в Серии А. По мнению Роберто Де Дзерби, который стал известен благодаря работе в Сассуоло, у украинского специалиста есть соответствующие умения, чтобы преодолеть сложную ситуацию.

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Серия А – очень непростой чемпионат, а Дженоа в последние годы практически всегда борется за выживание. Но думаю, у Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить команду из непростого положения,

– считает Де Дзерби.

Следующий матч Дженоа проведет в воскресенье, 28 ноября. Команда Шевченко на выезде померяется силами с Удинезе.

Сейчас украинский наставник не может рассчитывать на ключевых игроков, находящихся в лазарете. Также звучала информация, что уже этой зимой боссы клуба дадут Шевченко деньги на усиление команды, поэтому следует ожидать активности Дженоа на трансферном рынке.