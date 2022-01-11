Шевченко предлагают подписать Нани – "копия Роналду" зажигал в США

Дженоа продолжает искать варианты усиления команды для спасения от вылета из Серии А. Клуб готов к подписанию звездных футболистов.

В офис Дженоа поступило предложение подписать бывшего хавбека Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Луиша Нани. Звезда хочет вернуться в Европу и не прочь помочь Шевченко сохранить прописку в Серии А.

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Нани покинул Орландо Сити после завершения контракта, потому находится в активном поиске клуба. Также сообщается, что в его услугах заинтересована и Болонья.

Поскольку Нани покинул Орландо в статусе свободного агента, то его подписание выглядит очень привлекательно. Препятствием могут стать только финансовые запросы звездного хавбека.

В составе Орландо Нани сыграл 88 матчей, забил 31 гол и отдал 18 ассистам. Ранее он также поиграл в Спортинге, Манчестере Юнайтед, Фенербахче, Валенсии и Лацио.