Шевченко получил плохие новости – список кандидатов на его замену увеличился

Дженоа активно ищет замену главному тренеру команды Андрею Шевченко. Украинский специалист не сумел дать результат, на который надеялись в клубе.

Матч кубка Италии Дженоа – Милан может отсрочить увольнение Андрея Шевченко, но шансы на это крайне низкие. Даже в клубе не верят, что команда украинца после провалов в чемпионате сможет навязать борьбу гранду.

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Публично руководство выражает поддержку тренеру, но разговоры об отставке звучат все громче. Уже в ближайшее время тренерский мостик "грифонов" займет другой специалист.

На контракте с Дженоа все еще находятся Давиде Баллардини и Роландо Маран. Именно они – первые кандидаты на замену Шевченко. Также клуб "держит на карандаше" Паля Дардая и Бруно Лаббадию, которые недавно работали в немецкой Герте.

Провал Дженоа Шевченко

В чемпионате Италии Дженоа под руководством Шевченко провела 9 матчей. "Грифоны" потерпели 6 поражений и ни разу не праздновали победу.

Сохранить прописку в итальянской элите практически невозможно – от спасительной позиции отделяет 5 пунктов, но конкуренты выглядят сильнее Дженоа и демонстрируют лучшую игру.