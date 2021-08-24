Шевченко получил от Зеленского орден Ярослава Мудрого
Источник:24 канал
Андрей Шевченко возглавлял национальную команду с 2016 по 2021 год. Специалист сумел изменить игру "желто-синих" и достичь высоких результатов.
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Свою награду получил и Андрей Шевченко, который до недавнего времени возглавлял национальную сборную Украины. Специалист добавил в свою коллекцию наград орден Ярослава Мудрого V степени.
Напомним, Шевченко сумел вывести Украину на Евро-2020 без единого поражения на групповом этапе и победив действующего на тот момент чемпиона Европы Португалию во главе со звездным Криштиану Роналду.
Также сборная Украины Шевченко запомнится победой над Сербией со счетом 5:0 и Испанией со счетом 1:0.
Кроме того, на Евро-2020 "желто-синие" сумели пробиться в 1/4 финала турнира, что является самым высоким результатом на континентальном первенстве в истории Украины.Спартак хотел купить Виду, который подорвал Россию лозунгом "Слава Украине": что ответил футболист