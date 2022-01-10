Шевченко получил безумный вердикт от Дженоа – для спасения он должен сделать невозможное

Боссы Дженоа недовольны последними результатами команды. Ответственность за провал они готовы повесить на Андрея Шевченко.

Руководство Дженоа готово дать Шевченко последний шанс. Украинский специалист останется в своей должности до кубкового матча с Миланом, который состоится 13 января.

Интересно Шевченко спровоцировал войну боссов Дженоа – они спорят из-за его увольнения

Если игра "грифонов" в этом матче не убедит боссов в каком-либо прогрессе команды – шансы Шевченко сохранить свой пост будут минимальными. Дженоа уже играла с Миланом под руководством Шевченко и была разбита со счетом 0:3.

"Россонери" сейчас в отличной форме и борются как за чемпионство, так и за кубок. Соответственно, победа Дженоа в этом противостоянии выглядит чем-то на грани фантастики.

Единственное, что сдерживает руководство Дженоа от немедленных решений – компенсация в 10 миллионов евро, которую клуб будет вынужден заплатить в случае увольнения Шевченко и его штаба. Кроме того, дела в чемпионате очень плачевны – сохранение прописки после проигрыша Специи тоже маловероятно. Из-за этого делать кардинальные шаги никто не спешит, чтобы не причинить еще большего вреда.