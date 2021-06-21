Шевченко перед игрой с Австрией назвал главный недостаток своей команды, которого надо избежать

По мнению Андрея Шевченко, один компонент игры "желто-синих" может сильно повлиять на результат. Однако он надеется, что в матче против Австрии проблем удастся избежать.

Наставник национальной команды переживает, чтобы его команда в решающем матче на Евро-2020 не проявила свою главную проблему. Из-за нее довольно часто в последних матчах Украина теряла важные очки.

Интересно Драма на "Арене Львов", братья по Евро и другие факты из истории встреч Украины и Австрии

У нас есть непринужденные ошибки, которые мы часто допускаем. Если уберем их, команда будет выглядеть значительно лучше, – сказал Шевченко.

Напомним, что Украина имеет шанс выйти в плей-офф Евро-2020. Сегодня, в 19:00, "желто-синие" сыграют решающий матч против Австрии. Сейчас у Украины лучшая разница забитых и пропущенных, поэтому нашу команду может устроить и ничья.