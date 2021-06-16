Шевченко озвучил план на матч против Северной Македонии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию перед 2 туром группового этапа Евро-2020. На игру с Северной Македонией команда настроена крайне серьезно.

По мнению Шевченко, атмосфера в команде отличная. Игра с Нидерландами уже стала историей, поэтому ребята уже оптимистично смотрят на матч с Северной Македонией.

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У нас есть полное понимание, что надо делать. Мы осознаем задачи сборной Украины, поэтому здесь лишние слова не нужны. Чемпионат Европы – важный турнир для нас, ведь не каждый год Украина играет в финальной части Евро. Все это прекрасно понимают и осознают ответственность как за свою игру, да и за всю команду, – сказал Шевченко.

Также тренер добавил, что в первом матче "желто-синие" показали очень хороший футбол, прекрасно выходили из обороны в атаку.

Перед игрой Шевченко призвал всех уважать соперника, который имеет свой характер и может похвастаться победами над топ-командами.

Напомним, матч Украина – Северная Македония состоится завтра, 17 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00.