Шевченко не вел переговоров с Монцой – украинец до сих пор остается без вариантов работы

Владелец Монцы Силвио Берлускони – хороший друг Андрея Шевченко. Впрочем, звать бывшего любимца на тренерский мостик своей команды бизнесмен не торопится.

Монца выступает в итальянской серии В и планирует со временем повыситься в классе. Клуб стал известен благодаря приходу Сильвио Берлускони и Андриано Галлиани.

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Раньше звучали слухи, что клуб интересуется услугами Андрея Шевченко. Как уверяет журналист Игорь Цыганык, дальше слухов дело не пошло.

Все ждут, что будет яркий проект, но у Сильвио Берлускони уже нет той мотивации и тех эмоций, когда он принимал Милан. Насколько мне известно, разговоров между Шевченко, Берлускони и Галлиани о том, чтобы украинский тренер возглавил Монцу, не было,

– рассказал журналист.

Также Цыганык сообщил, что Дженоа просто воспользовалась именем Шевченко и не выполнила обещания, которые клуб озвучил при подписании контракта. Теперь звездный украинец будет тщательнее выбирать место работы.

Напомним, Шевченко до сих пор находится на контракте у Дженоа и получает зарплату. Договор действует до лета 2024 года.