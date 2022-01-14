Шевченко не боится увольнения с Дженоа – специалист понимает всю сложность ситуации

Дженоа в ярком матче уступила Милану и выбыла из Кубка Италии. Этот матч должен стать решающим для судьбы Андрея Шевченко.

Провалы в чемпионате (3 ничьих и 6 поражений в 9 матчах) и вылет из Кубка Италии приблизили Андрея Шевченко к увольнению. "Грифоны" имеют очень малые шансы на сохранение прописки в Серии А.

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Кроме того, команда демонстрирует не самый лучший футбол, из-за чего украинский специалист потерял доверие боссов клуба. Сам тренер осознает свое положение и не собирается искать оправдание нелестным результатам.

Мне 45 лет, я еще молод, и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Мы с тренерским штабом делаем свою работу, а решение будет принимать клуб,

– сказал Шевченко после игры с Миланом.

Ближайший матч Дженоа состоится в понедельник, 17 января. "Грифоны" на выезде померяются силами с Фиорентиной. Пока Шевченко готовит команду к следующему матчу, но останется ли он в должности до встречи с "фиалками" – неизвестно.