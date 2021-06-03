Шевченко назвал заявку на игру с Северной Ирландией – лидер команды не попал в список

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил исполнителей, которые примут участие в спарринге против Северной Ирландии.
В заявку на товарищеский матч попали 23 футболиста. Вне списка оказались Цыганков, Соболь, Тымчик и Зинченко. Еще один шанс получил Богдан Леднев.
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Заявка Украины на матч против Северной Ирландии:
Вратари: Бущан, Пятов, Трубин.
Защитники: Попов, Кривцов, Забарный, Мыколенко, Караваев, Матвиенко.
Полузащитники: Судаков, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Леднев, Безус, Зубков.
Нападающие: Яремчук, Довбык, Беседин.
Товарищеский матч между Украиной и Северной Ирландией состоится уже сегодня, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.Реброву – 47: маэстро ключевых голов бил Россию и мстил Словении – раритетные фото и видео