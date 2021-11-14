Шевченко хотел большего, – Милевский оценил приход бывшего партнера в Дженоа

Артёму Милевскому удалось поиграть вместе с Шевченко в составе национальной сборной Украины и киевского Динамо. Эти моменты стали одними из самых ярких в карьере звезды.

По мнению Милевского, приход Шевченко у Дженоа – хороший карьерный шаг для специалиста и приятная неожиданность для украинских болельщиков. Вместе с тем он убежден, что амбиции бывшего партнера значительно выше "грифонов".

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Я рад за Шевченко. Николаевич много раз мне подсказывал и помогал. Очень много хорошего могу сказать о Шевченко. Учитывая его амбиции, думаю, что он хотел бы большего. Челси, Милан,

– считает Милевский.

Напомним, что недавно Андрей Шевченко начал клубную карьеру уже в роли тренера. Специалист возглавил Дженоа, у которой появились новые американские владельцы.

Сейчас команда занимает 17 место в Серии А и имеет в активе всего 9 очков. Шевченко должен сделать все возможное, чтобы не допустить вылета команды в Серию В.

Первый матч во главе Дженоа Шевченко проведет 21 ноября, его команда померяется силами с Ромой. "Волков" возглавляет Жозе Моуринью, который тренировал Шевченко в лондонском Челси.