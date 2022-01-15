Шевченко договорился о трансфере российской звезды – Малиновский останется без конкурента

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко может получить усиление в центральную линию команды. Украинский наставник надеется спасти "грифонов" от вылета в Серию В.

Дженоа близок к новому пополнению в команде. Клуб договорился с российским хавбеком Алексеем Миранчуком об аренде.

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Футболист согласился стать игроком "грифонов", поскольку имеет статус игрока ротации и проигрывает конкуренцию Руслану Малиновскому. Боссы Аталанты тоже не против перехода хавбека.

Единственным препятствием для аренды стал наставник "богини" Джан Пьеро Гасперини. Он попросил дать ему несколько дней для оценки ситуации с травмированными игроками. Команда борется за верхние места таблицы, поэтому тренер не желает пострадать от кадровой ситуации.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 14 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.