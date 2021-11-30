Шевченко чемпион и докажет это, – Мальдини верит в успех друга

У Дженоа Андрея Шевченко ожидает очень сложная работа. Специалист должен удержать команду в Серии А и вывести на качественно новый уровень.

Сейчас Дженоа находится в зоне вылета, некоторые ключевые исполнители из-за травм не могут помочь команде. Сейчас каждое очко для Дженоа на вес золота.

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Завтра, 1 декабря, Дженоа примет Милан в рамках 15-го тура Серии А. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45.

Спортивный директор Милана и давний друг Шевченко Паоло Мальдини убежден, что украинский специалист сможет проявить свое мастерство и продемонстрировать характер победителя.

"Шевченко проявил храбрость приходом у Дженоа. Ему нравится эта работа, он принял трудную задачу. Он чемпион – и докажет это. Я болею за него, но всегда хочу побеждать, в этом и есть спорт. Шевченко адаптировался к нам, когда приехал. У него был потрясающий талант, но у него были другие привычки. Андрей сумел измениться и стал нападающим, которым мы все его знаем", – сказал Мальдини.

Ранее Шевченко сообщал, что мечтает однажды стать главным тренером Милана. Работа в Дженоа должна приблизить его к воплощению мечты.