Шевченко близок к первому трансферу – Дженоа купит яркого защитника

Сохранение прописки в Серии А требует от Дженоа кардинальных шагов на трансферном рынке. Уже в скором времени у Андрея Шевченко будет качественное усиление состава.

Дженоа и Янг Бойз ведут активные переговоры о трансфере правого защитника Сильвана Гефти. Вопрос перехода 24-летнего футболиста уже на завершающей стадии.

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За талантливого футболиста, хорошо сыгравшего в Лиге чемпионов, "грифоны" заплатят 5 миллионов евро. Ожидается, что он станет первым новичком в команде Андрея Шевченко.

Объявления о трансфере следует ожидать в ближайшее время. Напомним, после 18 туров Серии А Дженоа занимает 18-ю строчку в таблице, от зоны спасения "грифоны" отстают на 5 очков.

Первый матч после перерыва Дженоа проведет 6 января, соперником команды Шевченко станет Сассуоло.