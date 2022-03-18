Шесть игроков сборной создали фонд помощи Украине: первая партия уже в пути

Футболисты главной команды страны продолжают борьбу с агрессором и поддерживают украинцев. Несколько игроков основали фонд, который будет помогать стране в двух направлениях: гуманитарном и военном.

"Объединяемся и помогаем друг другу ради победы Украины. Сегодня вместе с Тарасом Степаненко, Сергеем Сидорчуком, Николаем Матвиенко, Николаем Шапаренко и Сергеем Кривцовым решили рассказать о нашем фонде. Сначала каждый помогал собственноручно, но со временем увидели, что объединять усилия эффективнее", – написал Георгий Бущан.

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Вратарь "сине-желтых" рассказал о разделе фонда на две части:

Мы собираем запросы со всей Украины и передаем проверенным людям в Испании и Италии – сейчас это наши основные партнеры, возможно, впоследствии расширится география. Дальше организуется логистика для перевозки вещей в Украину, что сейчас непросто, но для украинцев нет ничего невозможного. Наши герои доказывают каждый день, – написал Бущан.

Работу фонда Георгий проиллюстрировал фотографиями груза, который отправится в Одессу, Марьинку и Николаев. В частности, 500 аптечек Ifak aids, 50 бронежилетов (защита 4+) и 5 тепловизоров.