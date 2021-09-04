Шапаренко создает шедевр и не сдерживает слез: безумное видео гола в ворота Франции
4 сентября 2021 , 22:43Читати новину українською
Источник:Канал ФУТБОЛ
Под занавес первого тайма Украина забивает Франции! Николай Шапаренко поражает ворота действующих чемпионов мира невероятным ударом.
На 44-й минуте полузащитник украинской национальной команды фантастическим ударом поражает цель. Атака с участием Романа Яремчука и Виктора Цыганкова завершается классным выстрелом Николая Шапаренко!
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Видео гола Шапаренко
После первого тайма матча отбора ЧМ-2022 ребята Александра Петракова впереди 1:0.