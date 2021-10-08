Шансов уже не будет, – Федецкий подчеркнул решающий характер матча против Финляндии

Уже завтра сборная Украины сыграет с Финляндией в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022. Потеря очков в этом матче может стать для "желто-синих" роковой.

Сейчас в Украины и Финляндии по 5 очков, но в Суоми еще матч в запасе. Для завоевания путевок на чемпионат мира в Хельсинки нам нужна только победа.

Кстати Ставить ультиматум и диктовать условия – неправильно, – Малиновскому "прилетело" от Федецкого

Бывший защитник "желто-синих" Артем Федецкий призывает команду отдать на поле все силы. Потеря очков с прямым конкурентом может стать фатальным штрихом этого отбора на Мундиаль.

Финны и боснийцы – это наши прямые конкуренты. В этих матчах нужно только побеждать. Просто в поединке с Финляндией не будет. Не знаю, какую тактику выберет Петраков и какой будет установка. Но Украине точно нужна победа. В ничьи уже надоело играть. В случае поражения шансов выйти на Мундиаль практически не будет,

– считает Федецкий.

Напомним, матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Финляндия – Украина состоится завтра, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.