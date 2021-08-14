Шанс на желанную основу: Лунин попал в заявку Реала на первый матч сезона

Сегодня мадридский Реал сыграет с Алавесом в рамках 1 тура Примеры. В обойму "сливочных" также вошел украинский голкипер Андрей Лунин.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти объявил заявку на матч против Алавеса. Всего в списке 21 футболист, среди которых 22-летний украинский голкипер Андрей Лунин.

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Вместе с тем королевский клуб не сможет рассчитывать сразу на нескольких звездных игроков. Марсело, Тони Кроос и Ферлан Мэнди до сих пор находятся в лазарете команды.

Также в заявку не попали Данни Карвахаль и Мариано Диас, причина отсутствия которых не указана. Также Анчелотти решил не брать на игру Мартина Едегора и Хесуса Вальехо.

Отметим, что матч Алавес – Реал начнется в 23:00. Также добавим, что пока Андрей Лунин не сыграл в испанской Примере ни одного матча.