Шабанов останется в Динамо – трансферу помешала травма "сборника" Попова

Защитник Динамо Денис Попов перенес операцию на крестообразных связках колена и выбыл на 6 месяцев. Из-за этого Артем Шабанов не сможет перейти в другой клуб.

Киевское Динамо дозаявило центрального защитника Артема Шабанова. Ранее киевский клуб не вносил его в список, ведь хотел отдать в аренду.

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Главным претендентом на игрока был СК Днепр-1, также вернуть Шабанова была готова варшавская Легия. Изменения в планы киевлян и футболиста внесла серьезная травма Дениса Попова.

Поэтому, как минимум до Нового года Артем Шабанов будет защищать цвета столичного клуба.

Также отметим, что Шабанов в заявке Динамо занял место именно Дениса Попова.

Прошлый сезон Артем провел в составе Легии, которая стала чемпионом Польши, но польскому клубу не хватило денег, чтобы выкупить футболиста.