Северная Ирландия объявила состав на матч с Украиной – в списке 8 игроков с АПЛ

Наставник будущего соперника украинцев определился с перечнем футболистов, которые прилетят в Днепр на спарринг. Всего в списке 25 имен.

Главный тренер Айан Бараклоу сформировал перечень исполнителей, которые примут участие в двух контрольных поединках. Сначала Северная Ирландия встретится с Мальтой (30 мая), а затем с Украиной (3 июня).

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Склад сборной Северной Ирландии:

Вратари: Бейли Пикок-Фаррелл (Бернли, Англия), Конор Азард (Селтик, Шотландия), Лиам Хьюз (Ливерпуль, Англия).

Защитники: Крейг Кеткарт (Уотфорд, Англия), Стюарт Даллас (Лидс, Англия), Шейн Фергюсон (Миллуолл, Англия), Педди Макнейр (Мидлсбро, Англия), Дэниел Баллард (Арсенал, Англия), Киарон Браун (Кардифф Сити, Уельс), Сэм Макклелланд (Челси, Англия), Конор Бредли (Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Найалл Макгинн (Абердин, Шотландия), Джордж Севилл (Мидлсбро, Англия), Джордан Томпсон (Сток Сити, Англия), Алистер Макканн (Сент-Джонстон, Шотландия), Алфи Маккалмонт (Лидс, Англия), Джордан Джонс (Рейнджерс, Шотландия), Гевин Уайт (Кардифф Сити, Уельс), Итан Галбрейт (Манчестер Юнайтед, Англия).

Нападающие: Кайл Лафферти (Килмарнок, Шотландия), Джош Магеннис (Халл, Англия), Лиам Бойс (Хартс, Шотландия), Пол Смит (Куинз Парк Рейнджерс, Англия), Дион Чарльз (Аккрингтон Стенли, Англия), Шейн Лавер (Линфилд).

Стоит заметить, что поединок между сборными Украины и Северной Ирландии начнется в 21:00 на "Днепр Арене". Заключительный спарринг перед стартом Евро-2020 "сине-желтые" проведут 7 июня в Харькове против сборной Кипра.