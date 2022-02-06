Серия А – не мой чемпионат, – Супряга рассказал, за какой клуб мечтает играть

Новичок Сампдории Владислав Супряга мечтает о карьерном повышении. Футболист строит большие планы и собирается сделать все для их воплощения.

Переход в Сампдорию может оказаться карьерным спасением для таланта. В киевском Динамо у него совсем не было игрового времени и доверия от главного тренера Мирчи Луческу.

Кстати Луческу сказал Супряге не возвращаться в Динамо – у форварда нет пути назад

Сам футболист доволен переходом в Италию, ведь всегда мечта играть в Европе. Вместе с тем, он не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает двигаться еще дальше.

Я думаю, что Серия А – это не мой любимый чемпионат. Мне нравится Испания и Реал Мадрид. Это мой любимый клуб. Я мечтаю там играть,

– сказал Супряга.

Сампдория арендовала Супрягу у киевского Динамо на 1,5 года. В договоре прописана возможность выкупа талантливого нападающего.

Дебютировать за новую команду Владислав может уже сегодня – Сампдория в 24-м туре сыграет против Сассуоло. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00.