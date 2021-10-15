Сенсация года: легендарный Роберто Карлос может возглавить скромную сборную

Бывший защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос может восстановить тренерскую карьеру. Звезде предложат попробовать свои силы в сборной Косово.

Сборная Косово попрощалась с Бернаром Шалландом и рассматривает новых кондидатов на должность. В списке претендентов есть легендарный Роберто Карлос.

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Для "дарданцев" такой шаг может быть довольно рискованным. Роберто Карлос не тренирует уже с 2015 года. В его активе – только скромное приключение с Дели Динамос.

Его конкурентами в битве за пост тренера Косово являются Вальтер Дзенга и Джанни Де Бьязи. Также вернуться после выхода на пенсию может Феликс Магат.

Отметим, что сборная Косово потеряла шансы выйти на ЧМ-2022, поэтому новый тренер будет иметь много времени для построения игры команды.