Секретный список: кто должен был бить пенальти на Евро-2020 в случае послематчевой серии

Уже бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко готовился к серии пенальти в 1/8 финала Евро-2020. Специалист подготовил список исполнителей, которые должны были исполнить удар с 11-метровой отметки.

В матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции все шло к серии послематчевых пенальти. В случае лотерии у Андрея Шевченко был список 5-ти исполнителей, которые должны были сделать удар.

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Первая четверка исполнителей выглядит прогнозируемо – Зинченко, Малиновский, Цыганков и Безус. Под вопросом был пятый исполнитель Шевченко выбирал между Довбыком и Забарным. 18-летний защитник Динамо классно исполнял пенальти на тренировках, что позволило ему войти в этот список.

К счастью, гол Довбыка на 120-й минуте подарил Украине путевку в следующий этап. Этот гол привлек внимание к форварду, и теперь с ним охотятся европейские клубы.