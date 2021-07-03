Сборная Украины объявила стартовый состав на матч с Англией – возвращение Миколенко

Андрей Шевченко определился со стартовой одиннадцаткой на четвертьфинал Евро-2020. В целом, в основе украинцев без неожиданностей.

По сравнению с предыдущим матчем против Швеции тренерский штаб делает одну замену. Тарас Степаненко начинает со скамейки запасных. Зато с первых минут выходит Виталий Миколенко.

Читайте также Украина – Англия: команды договорились о форме на матч

Состав сборной Украины на матч с Англией:

Бущан, Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко (к), Яремчук.

Графика УАФ

Напомним, в противостоянии со шведами в 1/8 финала Миколенко не играл. Зато фланговый защитник принимал участие во всех трех играх группового этапа. Также отмечаем отсутствие в заявке Руслана Малиновского.

Состав сборной Англии:

Пикфорд, Вокер, Шоу, Райс, Стоунс, Магуайр, Кейн (к), Стерлинг, Филлипс, Санчо, Маунт.

Поединок против Англии состоится в Риме. Начало встречи в 22:00.