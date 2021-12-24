Сборная разваливается, – Морозюк заметил проблемы в игре "желто-синих"

Бывший хавбек сборной Украины Николай Морозюк оценил готовность сборной Украины к плей-офф отбора на ЧМ-2022. Команде нужно приложить немало усилий к успеху.

По мнению футболиста, сборная Украины играет на том багаже, который заложил Андрей Шевченко 3 – 4 года назад. Что касается Александра Петракова, то Морозюк не видит никакого влияния на рисунок игры.

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Хавбек надеется, что "желто-синим" удастся решить задачу попадания на ЧМ-2022, но есть ряд проблем, которые нужно решить.

"Боюсь, чтобы они не развалились. Пока появились игроки, желающие решить судьбу матча одной передачей, так не бывает. Мне кажется, что сейчас все ломается. Петракова знаю лично, но никогда не работал с ним. Не знаю, насколько он готов работать на таком уровне, это уже не дети, когда можешь повлиять на мотивационные слова", – сказал Морозюк.

Матч плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре против Шотландии состоится 24 марта. В случае успеха, решающий матч против победителя пары Уэльс – Австрия мы сыграем 29 марта.