Сабо советует Шевченко "залечь на дно" – после провала в Дженоа надо оправиться

Дженоа отстранила Андрея Шевченко от работы главным тренером, но не расторгла с ним контракт. У специалиста много времени, чтобы оценить свои силы и искать новое место работы.

По мнению бывшего главного тренера сборной Украины Йожефа Сабо, Шевченко совершил большую ошибку, когда пошел работать в Дженоа. У команды было слишком много проблем, чтобы рисковать своей репутацией.

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Как и ожидалось, Шевченко не смог показать хороший результат, ведь не располагал игроками соответствующего уровня, а чемпионат Италии – один из сильнейших в мире. Теперь специалисту следует сделать выводы и тщательно подбирать дальнейшее место работы.

Думаю, что оптимальный срок для Шевченко, чтобы отдохнуть – полгода. Побыть с семьей, с детьми. Заодно и поразмыслить со своими помощниками, что все-таки не получилось,

– считает Сабо.

В 11 матчах во главе Дженоа Шевченко одержал 1 победу и потерпел 7 поражений. Недавно он был одним из главных кандидатов на должность наставника сборной Польши, но СМИ сообщают, что специалист не смог договориться с Дженоа о прекращении контракта.