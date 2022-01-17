Руни может возглавить Эвертон – Мыколенко будет доказывать профпригодность легенде

Эвертон из-за неудачных результатов решил проститься с Рафаэлем Бенитесом. Именно испанец инициировал трансфер Виталия Мыколенко.

Главным претендентом на пост главного тренера "ирисок" стал Уэйн Руни. Бывшая звезда сборной Англии и Манчестер Юнайтед снова может вернуться в родной клуб, в этот раз – в статусе наставника.

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Сейчас 36-летний специалист возглавляет Дерби Каунти из Чемпионшипа. Он уже заявил о себе как хороший тренер – финансово бедная команда могла быть в середине таблицы, если бы не штраф в 21 очко. Из-за него "бараны" находятся в зоне вылета.

Сам тренер не прочь покинуть тонущий Дерби и вернуться в родной клуб, играющий в АПЛ. Сейчас Эвертон от зоны вылета отделяют 6 очков, потому ситуация еще не катастрофическая. Кроме того, в распоряжении Руни будут игроки высокого класса.

Украинец Виталий Мыколенко уже сыграл за Эвертон две игры: в Кубке Англии против Халла и чемпионате против Норвича. Сейчас он единственный левый защитник в команде.