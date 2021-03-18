Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился деталями о подготовке команды к отборочному циклу Евро-2023.

По мнению Руслана Ротаня, к квалификации на Евро-2023 следует подготовиться серьезно, ведь именитые соперники уже заявили о себе на крупных аренах.

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"Все знают оппонентов в нашей группе. Соперники – не подарок. Французы в предыдущем отборочном цикле выиграли девять из 10-ти матчей. В составе сборной Сербии много футболистов выступает в итальянской Серии А.

Однако никто не снимает с нас ответственности за результат. Будем бороться. Вместе с тем мы будем и воспитывать молодежь, чтобы она была готова к переходу в главную команду страны. Если в прошлом отбора у нас получилось дать ребятам понимание игры, но не сложилось с результатом, то сейчас постараемся объединить эти две цели", – сказал Ротань.

Также тренер озвучил ближайшие планы команды.

"Относительно планов молодежной сборной на период подготовки к отборочному турниру... Ближайший – мартовский – сбор пройдет в Турции. Там мы в рамках международного турнира Antalya Cup сыграем три поединка. В мае состоится Турнир Валерия Лобановского, после которого мы на выезде сыграем спарринг со сборной Турции. А в сентябре стартует сам отбор", – добавил он.