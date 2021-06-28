Россияне заставили меня бежать из Крыма, – в сборной Швеции играет бывшая звезда Таврии

Хавбек сборной Швеции Густав Свенссон имеет об Украине только лучшие воспоминания. А в военном конфликте футболист обвиняет Россию.

Футболист рассказал, как в 2014 году был вынужден покидать Крым. Об Украине, украинцах и Таврии у него только лучшие воспоминания. Также Свенссон убежден, что бежать его заставила Россия.

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Разумеется, вы помните, что произошло. Есть много вопросов об этом. Это был волнующее время. Была напряженная ситуация, даже несмотря на то, что угрозы не было ни до меня, жены или родственников. Немного волновались, нервничали, но нам удалось выбраться оттуда до того, как большинство аэропортов закрыли, – сказал он.

Также он добавил, что сборные Швеции и Украины похожи по стилю игры, поэтому противостояние будет очень интересным. За Таврию он выступал в 2012 – 2014 годах.

Напомним, завтра состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Начало встречи – в 22:00.