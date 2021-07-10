Рома пошла на контакт с Динамо для трасфера Мыколенко – киевляне назвали неподъемную сумму

Слухи о том, что Рома хочет подписать защитника Динамо Виталия Мыколенко, подтвердились. Но на быстрый переход украинца в Италию рассчитывать не стоит.

Рома срочно ищет замену Леонардо Спинаццоле, который из-за травмы на Евро-2020 выбыл минимум на год. Приоритетной опцией для "волков" является Виталий Миколенко.

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Представители римского клуба обратились в офис Динамо, чтобы узнать цену футболиста. Киевляне назвали сумму в 15 миллионов евро.

Таких денег у Ромы пока нет, но переговоры не прерываются. Римляне надеются осуществить трансфер после продажи нескольких своих игроков.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 миллионов евро. В прошлом сезоне Виталий сыграл за Динамо 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал четыре результативные передачи. Это помогло "бело-синим" стать чемпионами первенства и выиграть Кубок Украины.