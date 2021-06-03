Реброву – 47: маэстро ключевых голов бил Россию и мстил Словении – раритетные фото и видео

В третий день лета легендарный экс-нападающий сборной Украины празднует день рождения. Вспоминаем самые яркие моменты карьеры Сергея Станиславовича в составе национальной команды.

Дебютант

Юный форвард донецкого Шахтера дебютировал в составе главной команды страны вскоре после достижения совершеннолетия – 27 июня 1992-го. Украина гостила в Соединенных Штатах и проводила только свой второй поединок в истории.

Ребров – третий справа в нижнем ряду / Фото из архива

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Воспоминаний о премьерном матче у Реброва осталось немного. В Нью-Джерси подопечные Виктора Прокопенко разошлись миром с хозяевами 0:0, а Сергей появился на поле на 76-й минуте.

Ребров – третий справа в нижнем ряду в объятиях Юрия Мороза после противостояния с США / Фото из архива

Бомбардир

Только три игрока забивали больше Сергея Реброва в составе национальной сборной Украины. 15 голов в 75 матчах – в среднем он отмечался в каждом пятом поединке. Символично, что Ребров не только сыграл на дебютном для нас чемпионате мира, но и забил там – пострадала Саудовская Аравия (4:0). Пройдет три месяца и 32-летний нападающий попрощается со сборной.

Ребров и Воронин на чемпионате мира / Фото Getty Images

Пенальтист

В перечне игроков, которые исполняли четыре и более пенальти за национальную команду, только двое могут похвастаться стопроцентным показателем. Сергей Ребров и Евгений Селезнев реализовали все свои удары. Герой наших воспоминаний поражал ворота России, Болгарии, Исландии и Словении. Отмечаем также пенальти на ЧМ-2006, когда Ребров справился с волнением и забил Швейцарии в эпохальной послематчевой серии в 1/8 финала.

Спаситель

Ребров обладал уникальной способностью забивать ключевые голы за сборную. Все началось в 1996-м, когда в первом туре отбора на ЧМ-1998 форвард Динамо поразил ворота неуступчивой Северной Ирландии в конце встречи – 1:0.

Следующие четыре гола Сергея создали особую серию. Каждый раз точный удар нашего нападающего приносил сборной победу. Так произошло в спарринге с Молдовой и дважды в сверхважных битвах с Албанией в 1997-м – трижды по 1:0. В следующем году Ребров оформил дубль в товарищеской встрече с грузинами – именно с его голов начался разгром 4:0. В 1999-м накануне битвы в "Лужниках" Сергей реализовал пенальти в предпоследнем туре отбора на Евро-2000. Тот гол принес нам победу над Исландией в Рейкьявике 1:0.

Отдельно отмечаем действия Реброва в битве с Россией на "Олимпийском". При счете 2:1 Сергей заработал удаление для кипера соперника и право на пробитие пенальти. К отметке подошел пострадавший и заставил капитулировать россиян. Как мы помним, в тот вечер украинцы триумфовали 3:2.

Сборная перед игрой со словенцами в Киеве, Ребров – №11 / Фото из архива

Не менее знаковый гол Ребров забил в ноябре 1999-го. В ответном матче со Словенией после трагедии имени Шовковского-Ачимовича наша команда повела в счете – Ребров реализовал пенальти. Правда, вскоре словенцы отыгрались и по итогам плей-офф вырвали путевку на континентальное первенство.