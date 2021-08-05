Ребров встретится с президентом Аль-Айна – тренер горит желанием возглавить сборную

Новый наставник Аль-Айна Сергей Ребров проведет переговоры с клубным руководством. Специалист попытается убедить президента отпустить его в сборную Украины.

По информации журналиста телеканалов "Футбол" Игоря Бурбаса, уже сегодня Сергей Ребров проведет переговоры с президентом Аль-Айна. От них будет зависеть судьба тренерского мостика сборной Украины.

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Станиславович горит желанием возглавить Украину и имеет определенные рычаги, повышающие шансы разойтись с клубом полюбовно. А кроме него и Маркевича, других кандидатов в УАФ не будут рассматривать, – написал Бурбас.

Напомним, Андрей Шевченко попрощался со сборной Украины 1 августа, вслед с ним ушел весь тренерский штаб.

Сергей Ребров возглавил Аль-Айн 6 июня, пока он не руководил командой ни в одном официальном матче. Согласно информации СМИ, Ребров предусмотрел досрочное расторжение контракта с Аль-Айном в случае приглашения УАФ.