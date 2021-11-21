Ребров уже начал искать следующую работу – украинец не собирается задерживаться в ОАЭ

Наставник Аль-Айна Сергей Ребров стал задумываться над вариантами продолжения карьеры. Специалист не хочет продолжать сотрудничество с Аль-Айном.

Контракт Сергея Реброва с Аль-Айном рассчитан до лета 2022 года. После текущего чемпионата украинский специалист хочет сменить место работы.

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Сообщается, что у Реброва уже было 5 – 6 очень хороших предложений, но пока не проводил никаких переговоров. Очевидно, он будет присматриваться к ситуации в сборной Украины, место в которой ему пророчат.

Сейчас у Аль-Айна 24 очка, он возглавляет турнирную таблицу. Поэтому вполне возможно, что перед уходом Ребров отпразднует чемпионство в ОАЭ.

Отметим, после прихода Сергея Реброва Аль-Айн в 10 турах чемпионата не потерпел ни одного поражения.



