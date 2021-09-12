Ребров разрывает Эмираты: его Аль-Айн издевается над соперниками

Карьера Сергея Реброва в Аль-Айне развивается наилучшим образом. Команда под руководством украинского специалиста не потеряла ни одного очка.

В матче 3 тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн на выезде не почувствовал проблем с Бани Яс. Команда Сергея Реброва победила с минимальным счетом 1:0, но полностью контролировала ход игры.

Интересно Ребров и УАФ мечтают друг о друге: когда тренер возглавит сборную Украины

Третья подряд победа позволила Аль-Айну возглавить турнирную таблицу чемпионата. Конкурент команды Реброва – Аль Шарджа – тоже имеет 9 очков, но худшую разницу забитых и пропущенных голов.

Напомним, Ребров подписал контракт с Аль-Айном 6 июня. После ухода Шевченко специалист был готов возглавить национальную сборную Украины, но клуб из Эмиратов не захотел прощаться с квалифицированным тренером перед стартом чемпионата.