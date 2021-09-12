Ребров разрывает Эмираты: его Аль-Айн издевается над соперниками
Источник:24 канал
Карьера Сергея Реброва в Аль-Айне развивается наилучшим образом. Команда под руководством украинского специалиста не потеряла ни одного очка.
В матче 3 тура чемпионата ОАЭ Аль-Айн на выезде не почувствовал проблем с Бани Яс. Команда Сергея Реброва победила с минимальным счетом 1:0, но полностью контролировала ход игры.
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Третья подряд победа позволила Аль-Айну возглавить турнирную таблицу чемпионата. Конкурент команды Реброва – Аль Шарджа – тоже имеет 9 очков, но худшую разницу забитых и пропущенных голов.
Напомним, Ребров подписал контракт с Аль-Айном 6 июня. После ухода Шевченко специалист был готов возглавить национальную сборную Украины, но клуб из Эмиратов не захотел прощаться с квалифицированным тренером перед стартом чемпионата.Украинцы в АПЛ: Ярмоленко выходит на несколько минут, Зинченко снова не нужен Гвардиоле