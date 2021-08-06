Ребров поставит на кон свою репутацию, – Левченко сомневается в выборе тренера сборной

Сергей Ребров, который только недавно возглавил Аль-Айн, ведет переговоры с клубом о возможности расторжения контракта и хочет возглавить сборную. По мнению бывшего хавбека национальной команды Евгения Левченко, такой шаг очень рискован.

По мнению Левченко, на данный момент Сергей Ребров является идеальной кандидатурой на пост главного тренера. У него есть опыт, но вместе с тем он знает многих игроков сборной, с которыми работал в Динамо.

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Вместе с тем перед ним серьезные трудности. Контракт с Аль-Айном разорвать будет нелегко, и в отборе на ЧМ-2022 команда находится не в лучшем положении.

Есть контракт, кроме того, в каком состоянии достается команда. На чашу весов будет поставлена репутация тренера, который должен будет принять команду в разгар отборочного цикла ЧМ-2022. Украинцы начали его неудачно, – подытожил Левченко.

Напомним, что имя нового тренера сборной Украины станет известно уже 9 августа после решения исполкома УАФ.