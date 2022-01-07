Ребров получил звездное усиление – Аль-Айн подписал игрока Шерифа, который помог громить Реал

Аль-Айн подтверждает чемпионские амбиции не только на поле, но и на трансферном рынке. Клуб из ОАЭ подписал яркого новичка.

Колумбийский защитник Данило Арболеда продолжит карьеру в Аль-Айне, который возглавляет Сергей Ребров. Клуб объявил о подписании уже бывшего игрока Шерифа.

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Контракт футболиста с Аль-Айном рассчитан до декабря 2023 года. Новичок может дебютировать уже завтра, 8 января, в матче чемпионата ОАЭ с Аль-Шарджи.

Напомним, Арболеда стал одним из главных героев сенсационной выездной победы Шерифа над Реалом в Лиге чемпионов. Ему удалось выполнить 13 выносов мяча и помочь команде удержать оборону перед грозной атакой королевского клуба.

В чемпионате Молдовы 2021/22 Арболеда сыграл 13 матчей и забил 3 гола.