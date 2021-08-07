Ребров покинул Аль-Айн и возглавит сборную Украины – он не руководил командой ни в одном матче
7 августа 2021 , 20:15Читати новину українською
Источник:ТК Футбол
Сергею Реброву удалось убедить боссов Аль-Айна прекратить сотрудничество. Уже в понедельник его представят в качестве главного тренера сборной Украины.
Интриги касаемо преемника Андрея Шевченко на тренерском мостике сборной Украины уже нет. Сергею Реброву удалось договориться с Аль-Айном о прекращении контракта.
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Интересно, что под руководством Реброва Аль-Айн еще не провел ни одного официального матча. Сергей Станиславович возглавил команду в начале июня.
Кто будет помогать Реброву в тренерском штабе национальной команды станет известно в понедельник, 9 августа, после заседания исполкома УАФ.Проблема не в деньгах: Павелко уверяет в отсутствии финансовых разногласий с Шевченко