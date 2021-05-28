Ребров может возглавить Тоттенхэм – украинец ранее играл в лондонском клубе

Украинский специалист Сергей Ребров может сделать огромный карьерный скачок. В услугах украинца заинтересован клуб АПЛ.

Тоттенхэм рассматривает Сергея Реброва на пост главного тренера команды.

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В идеале "шпоры" хотят вернуть Маурисио Почеттино, но ПСЖ не собирается отпускать аргентинца. Поэтому лондонцы начали искать альтернативные кандидатуры, в список которых попал и Сергей Ребров.

Контракт Реброва с Ференцварошем рассчитан до лета 2022-го. За Тоттенхэм украинский специалист в качестве игрока выступал с 2000 по 2003 год.