Разочарование Шевченко игрой сборной Украины стало мемом: фотофакт

К сожалению, сборная Украины безапелляционно уступила Англии в четвертьфинале Евро-2020. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко пережил немало неприятных эмоций.

Главный тренер украинской национальной команды бурно реагировал на происходящее на поле римской арены. В большинстве своем оно имело негативную окраску.

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В творчестве пользователей соцсетей Андрей Шевченко стал героем легендарной картины "Крик" авторства Эдварда Мунка.

Мем из соцсетей

Напомним, Украина проиграла Англии со счетом 0:4 и прекратила борьбу на турнире.