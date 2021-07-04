Разочарование Шевченко игрой сборной Украины стало мемом: фотофакт
4 июля 2021 , 10:39Читати новину українською
Источник:24 канал
К сожалению, сборная Украины безапелляционно уступила Англии в четвертьфинале Евро-2020. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко пережил немало неприятных эмоций.
Главный тренер украинской национальной команды бурно реагировал на происходящее на поле римской арены. В большинстве своем оно имело негативную окраску.
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В творчестве пользователей соцсетей Андрей Шевченко стал героем легендарной картины "Крик" авторства Эдварда Мунка.
Мем из соцсетей
Напомним, Украина проиграла Англии со счетом 0:4 и прекратила борьбу на турнире.