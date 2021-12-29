Рассчитываем на Довбыка в еврокубках, – Береза рассказал, когда СК Днепр-1 продаст таланта

Форвард сборной Украины и СК Днепр-1 Артем Довбык возглавляет таблицу бомбардиров УПЛ. Удачная игра за клуб и сборную привлекли внимание многих именитых команд.

В настоящее время СК Днепр-1 находится на 3-м месте в таблице, которое дает право играть в еврокубках. Президент клуба Юрий Береза надеется, что Артем Довбык останется в команде и поможет днепрянам на европейской арене.

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"Я рассчитываю, что Довбык поможет Днепру-1 в первом сезоне в европейских турнирах. Но мы никого не держим в рабстве. Считаю, что Артем достоин играть в европейских чемпионатах.

Однако мы понимаем, что в пользу национальной сборной Украины было бы лучше, чтобы Артём продолжил карьеру за границей. Но у него еще два года контракта с Днепром-1", – сказал Береза.

В 18 матчах текущего сезона Довбык забил 14 голов и отдал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро, но днепряне надеются получить за него как минимум вдвое больше.