Директор телеканалов "Футбол" и ведущий футбольных программ Александр Денисов объяснил свою позицию относительно вероятного вызова в сборную Украины Ярослава Ракицкого.

По мнению Денисова, Ракицкий выбрал неправильный путь и должен нести за это ответственность.

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"Ярослав выбрал тот путь, который он выбрал. Мне этот путь не нравится. Он уехал работать в Зенит. Я с этим морально не согласен и то, что он не вызывается в сборную, является давней позицией УАФ и Андрея Шевченко", – сказал ведущий .

Также он добавил, что в сборной не может играть ни один игрок, выступающий в российском чемпионате.

"Россия – агрессор, признан на государственном уровне. Быть там и выступать за сборную Украины – это, мягко говоря, нелогично. Поэтому я согласен с тем мнением, что человек, который играет в России, не может выступать за сборную Украины", – добавил ведущий.

Напомним, Ракицкий перешел в Зенит зимой 2019 года. Футболку сборной Украины Ракицкий раз надевал в октябре 2018 года.