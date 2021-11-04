Ракицкий может уйти из российского Зенита – на него уже охотятся другие клубы

Украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий может сменить место клубной прописки. Клуб из Петербурга еще не предложил ему новый контракт.

По истечении текущего сезона контракт Ракицкого с Зенитом дойдет до конца. Пока футболист не получал никаких предложений по продолжению сотрудничества.

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Как рассказал агент футболиста Вадим Шаблий, они готовы к переговорам с Зенитом, но уже имеют запасные варианты.

Мы не обсуждали с Зенитом вопросы продления контракта и ухода, но открыты для любых предложений. Пока Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения,

– сказал Шаблий.

Напомним, 32-летний Ракицкий стал игроком Зенита зимой 2019 года, его зарплата по слухам составляет 2,5 миллиона евро в год.

После того как футболист уехал играть в Россию, тогдашний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перестал вызывать его в национальную команду.