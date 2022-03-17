Пусть меряются мускулами в своем неразумном государстве, – Ребров об изоляции России и Тимощуке

Сергей Ребров традиционно остро прокомментировал нападение рашистов на Украину. Тренер Аль-Айна рассказал о россиянах в Дубае, поступке Тимощука и спорте вне политики.

Сергей Станиславович рассказал о том, как непросто сконцентрироваться на футболе. Все его мысли с Украиной и родней, оставшейся на Родине.

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Я почти не выпускаю из рук телефон, и в новостную ленту заглядываю чаще, чем в рабочий компьютер. Мы постоянно звоним родителям, друзьям, знакомым. Сейчас все мы живем не футболом и стараемся всячески помогать… Впрочем, я благодарен своим помощникам и футболистам. Как только началась война, я сказал им, что все мои мысли теперь в Украине. Как смогу, так и буду работать, и они мне помогают в этом своим отношением, – сказал Ребров.

Украинский тренер рассказал о том, что происходит в Дубае в эти дни: "Бывают и конфликты. Как в России, так и здесь, достаточно жертв многолетней пропаганды. Эти люди, к сожалению, непоколебимы. На каждую игру я выхожу с украинской символикой, хожу с ней и по городу, и бывают такие россияне, которые подходят и извиняются. Но таких мало".

Ранее Ребров выступал за казанский Рубин. Он говорит, что пытался донести правду россиянам:

За все это время я послал достаточно сообщений, но фактор пропаганды играет свою роль. Достаточно людей, которые все понимают и мысленно нас поддерживают, но законы этой ужасной страны сковывают все инициативы. Впрочем, мне все равно, на какой срок их могут посадить — с их молчаливого согласия убивают мой народ и разрушают мою страну.

Ребров не верит в то, что российские спортсмены смогут высказать свою принципиальную позицию по поводу войны в Украине:

Я вас прошу, там никто никогда не выступит. Особенно – спортсмены. Возможно, раньше – возможно – и можно было сказать, что спорт – вне политики, но не сейчас. Русские всегда отличались чем-то особенным. То футболисты наденут майки с поддержкой войны, то кто-нибудь выйдет на пьедестал с новоявленной свастикой, то эти многочисленные допинговые скандалы. В моем воображении главная цель спорта – победа в честной борьбе. Но россия – она ведь другая. Там нужны медали на Олимпиаде, чтобы показать: "С нами сила, с нами Бог". Для них это наоборот, инструмент, чтобы показать, как они велики. Пусть теперь меряются мышцами внутри своего необъятного и неразумного государства.

Кроме того, тренер Аль-Айна рассказал, почему считает, что спорт не находится вне политики:

Мои родители, мои друзья сидят дома и не знают, когда к ним что-нибудь прилетит, а они говорят, что спорт вне политики? Они должны бороться за родину, запускающую ракеты на землю? Они получают зарплату, платят налоги, которые идут на вооружение против нас и хотят выступать с Украиной в одном турнире? Нет, пожалуйста.

Отдельно Ребров прокомментировал и циничное молчание Анатолия Тимощука:

К сожалению, существует категория людей, понимающих, что в Украину они уже не вернутся, а в Европе они никому не нужны. Это касается не только спортсменов, но и людей шоу-бизнеса, родившихся в Украине. Я уверен, что Толя где-то внутри переживает, но ему, наверное, нужно кормить свою семью – и это для него важнее гражданской позиции. Это его жизнь. Вот только во время войны нельзя занять нейтральную позицию. Посижу, мол, пару недель, подожду, на чьей стороне будет преимущество, и потом выскажу свое мнение. Нет. Такого не будет, и я надеюсь, что наша страна очистится от таких людей.