Провал украинской обороны – ошеломляющий старт второго тайма: видео голов сборной Англии

Сразу после перерыва англичане дважды забивают. Оба раза "сине-желтые" проиграли борьбу на втором этаже.

Сначала Гарри Магуайр, а потом и Гарри Кейн увеличивают преимущество англичан. Таким образом, счет в четвертьфинальном поединке Евро-2020 становится 0:3.

К теме Ужасное начало для Украины – Англия забивает в одной из первых атак: видео

Две голевые передачи записывает в актив Люк Шоу. Сначала он классно навесил со "стандарта" на голову Магуайру, а затем нашел передачей Кейна.

Видео гола Магуайра

Видео гола Кейна

В первом тайме счет открыл Кейн. Произошло это на 4-й минуте.