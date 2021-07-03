Провал украинской обороны – ошеломляющий старт второго тайма: видео голов сборной Англии
3 июля 2021 , 23:19Читати новину українською
Источник:24 канал
Сразу после перерыва англичане дважды забивают. Оба раза "сине-желтые" проиграли борьбу на втором этаже.
Сначала Гарри Магуайр, а потом и Гарри Кейн увеличивают преимущество англичан. Таким образом, счет в четвертьфинальном поединке Евро-2020 становится 0:3.
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Две голевые передачи записывает в актив Люк Шоу. Сначала он классно навесил со "стандарта" на голову Магуайру, а затем нашел передачей Кейна.
Видео гола Магуайра
Видео гола Кейна
В первом тайме счет открыл Кейн. Произошло это на 4-й минуте.