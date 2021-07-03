Спочатку Гаррі Магуайр, а згодом і Гаррі Кейн збільшують перевагу англійців. Таким чином, рахунок у чвертьфінальному поєдинку Євро-2020 стає 0:3.

До теми Жахливий початок для України – Англія забиває в одній із перших атак: відео

Дві гольові передачі записує до активу Люк Шоу. Спочатку він класно виконав навіс зі "стандарту" на голову Магуайру, а згодом знайшов передачею Кейна.

Відео гола Магуайра

Відео гола Кейна

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У першому таймі рахунок відкрив Гаррі Кейн. Сталося це на 4-й хвилині.