Просто ждем, надеемся и верим, – Матвиенко о шансах Украины на выход в 1/8 финала Евро-2020

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями от матча с Австрией. Футболист украинской национальной команды не теряет надежду на выход из группы.

"Сразу в начале игры было несколько нервозных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Поэтому мы начали играть не так, как хотели, – говорит Николай. – Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть получше".

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Защитник говорит, что прессинг австрийцев не стал для нашей команды сюрпризом: "Мы знали, что они будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол".

Николай понимает, что теперь не все зависит от украинцев. "Что еще остается? Просто ждем, надеемся и верим", – резюмировал Матвиенко.