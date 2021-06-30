Приятные моменты исторического триумфа: обзор матча Украина – Швеция
30 июня 2021 , 01:02Читати новину українською
Источник:24 канал
Премьерный поход Украины в плей-офф чемпионатов Европы продолжается. Команда Андрея Шевченко выходит в четвертьфинал после драматической победы над Швецией.
До перерыва соперники обменялись голами. Сначала роскошный удар удался Александру Зинченко. Шведы ответили голом своего лучшего бомбардира Эмиля Форсберга.
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В четвертьфинале украинцы сыграют против сборной Англии в субботу, 3 июля.
Обзор матча
1/8 финала, Евро-2020
Швеция – Украина 1:1 (дополнительное время 0:1)
Голы: Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбик, 120+1.