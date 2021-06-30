Приятные моменты исторического триумфа: обзор матча Украина – Швеция

30 июня 2021 , 01:02
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Источник:

24 канал

Премьерный поход Украины в плей-офф чемпионатов Европы продолжается. Команда Андрея Шевченко выходит в четвертьфинал после драматической победы над Швецией.

До перерыва соперники обменялись голами. Сначала роскошный удар удался Александру Зинченко. Шведы ответили голом своего лучшего бомбардира Эмиля Форсберга.

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В четвертьфинале украинцы сыграют против сборной Англии в субботу, 3 июля.

Обзор матча

1/8 финала, Евро-2020

Швеция – Украина 1:1 (дополнительное время 0:1)

Голы: Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбик, 120+1.

 

Автор: Любомир Кузьмяк