Пресс-конференция Шевченко: состояние Зинченко, выбор Судакова и проблемы Соболя

Наставник украинской национальной команды пообщался с прессой перед товарищеским матчем с Северной Ирландией. Уже завтра "сине-желтые" проведут свой второй поединок в рамках подготовки к Евро-2020.

"Мы определились с заявкой. Все ребята, которые были здесь на сборе, достойны попадания в нее. Мы выбрали лишь 26 игроков. Однако все, кто находится на сборе, останутся до последней контрольной игры.

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Например, мы внесли в список Эдика Соболя, но буквально в этот же день он не совсем хорошо себя чувствовал. Поэтому он не тренируется несколько дней. Мы переговорили с врачом – ему нужно будет сделать дополнительные тесты по здоровью. Это связано не с травмой, а с общим состоянием. Сегодня и завтра он пройдет определенные тесты, чтобы понять, что происходит. Надеюсь, все будет хорошо.

Буквально через несколько дней после получения результатов он вернется в общую группу. Поэтому я принял решение оставить всех ребят. У нас есть возможность до первой официальной игры в связи с проблемами со здоровьем сделать замены футболистов в заявке", – сказал Шевченко.

Кроме того, Андрей Николаевич рассказал о целях на матч с Северной Ирландией. "Мы говорили с ребятами по поводу результата. Любая игра национальной команды – это огромная ответственность. Это будет влиять на рейтинг, очень важно побеждать для общей уверенности. Особенно в таких матчах, где мы создали достаточно моментов для победы.

К сожалению, у нас страдает реализация. Надеюсь, что мы этот компонент подтянем к чемпионату Европы. Ответственность за результат всегда должна быть. Однако ставим разные задачи. Мы понимали, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим сборную к товарищеским матчам, а через товарищеские матчи и нагрузки готовим к официальным играм.

Планируемый нами объем работы должен быть выполнен. За четыре-пять дней до официальных поединков команда получит достаточно отдыха, чтобы быть готовой к Евро-2020. Пока мы должны воспользоваться моментом и подготовиться через товарищеские игры. Поэтому где-то будет несвежесть, усталость. В принципе, это мировая практика всех товарищеских матчей, особенно перед официальными турнирами. Я очень много игр смотрю и понимаю, что сейчас многие команды играют совсем другими составами, под нагрузками. Результат важен, но не настолько, чтобы готовить команду к товарищеским поединкам накануне чемпионата Европы".

Наставник "сине-желтых" рассказал о готовности и роли в сборной Андрея Ярмоленко: "Андрей – очень важный игрок для команды. Поэтому говорю сразу – он будет участвовать в двух товарищеских встречах. Постараемся дать ему сыграть полные матчи. Ему надо предоставить игровое время, недостающее в клубе. Он имеет поддержку от тренерского штаба".

Журналисты также попросили оценить работу в сборной Артема Беседина. "Он выглядел очень прилично в течение сезона, сыграл важную роль в победе Динамо в чемпионате Украины, хорошо тренируется. Если он попал в список, значит, достоин этого", – заявил Шевченко.

Наставник национальной сборной рассказал о состоянии, в котором находится Александр Зинченко после финала Лиги чемпионов.

Я с ним говорил после финала, он очень сильно расстроился. Это нормально. Психологически ему тяжело. Он прибудет в сборную 4 июня. Это будет для него даже лучше – смена обстановки, новые цели... Я считаю, что Зинченко провел очень хороший финал и вообще отличный год. Поэтому разочарование от поражения, конечно, должно быть. Но он сразу должен перестроиться. Когда он приедет, мы увидим совсем другого Зинченко, чем того, который был после завершения финала. Мы все его ждем здесь, – заверил тренер.

В концовке общения с прессой Андрей Николаевич объяснил свое решение о включении Георгия Судакова в заявку на Евро-2020. "Прежде всего, мне нравятся его отношение, мобильность, движение. Судаков попал в состав, потому что выглядит хорошо. Его шанс в сборной Украины – это результат наших наблюдений за ним как тренеров", – пояснил Шевченко.