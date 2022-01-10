Портной забил фантастический гол – видео сказочного выстрела украинского защитника

Хихонский Спортинг на выезде расписал ничью с Малагой. К голевой феерии присоединился и украинец Василий Кравец.

В матче 23 тура Спортинг из Хихона сумел вывезти очко из Малаги. Уже в первом тайме команды обменялись голами с пенальти, а перед перерывом сказал слово Василий Кравец.

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Защитник совершил классный проход по левому флангу, который завершил фантастическим выстрелом. Мяч полетел по невероятной траектории в "девятку" – у голкипера не было никаких шансов.

Впрочем, одержать победу гости не сумели – в конце игры Малага снова восстановила паритет.

Сегунда, 23-й тур

Малага – Спортинг Хихон – 2:2

Голи: Льямас, 30 (пен.), Энрикес, 87 – Джурджевич, 16 (пен.), Кравец, 41